(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato poco fa nello stabilimento dell' ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della 'Knds Ammo Italy', a Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibilii solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto 'pressatura polveri'. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire (ANSA).