(ANSA) - BIELLA, 12 AGO - Divampa da nove giorni in alta Valsessera, nel Biellese, un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e c'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. Anche oggi proseguono i sorvoli di elicottero e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di nove chilometri. Mille gli ettari di bosco interessati. In azione anche vigili del fuoco, volontari Aib e Protezione civile. (ANSA).