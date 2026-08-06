(ANSA) - LECCO, 06 AGO - E' ancora attivo il vasto incendio che da due giorni sta devastando i boschi del monte Moregallo, tra Valmadrera e Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo ma, con il passare delle ore, hanno ripreso consistenza. Al sicuro per ora gli abitati. Durante la notte, la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. Una situazione che viene definita ancora complessa. Durante la notte i vigili del fuoco hanno predisposto presidi in tutta la zona per garantire un monitoraggio costante. I volontari dell'Antincendio boschivo hanno invece attivato punti di osservazione anche al confine con la provincia di Como. Il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo ha invitato la popolazione ad adottare precauzioni, raccomandando di limitare l'apertura prolungata di porte e finestre, oltre a ridurre le attività all'aperto. L'attività contro le fiamme prosegue senza sosta. Sono stati mobilitati due velivoli della flotta aerea nazionale a supporto degli elicotteri del servizio antincendio regionale. Da Genova è stato inviato un secondo Canadair. L'altro grande fronte di mobilitazione, sempre nel Lecchese, è sulle montagne di Premana, dove un incendio boschivo ha divorato vegetazione nelle ultime settimane, in zone estremamente impervie e dunque difficilmente controllabili. (ANSA).