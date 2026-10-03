(ANSA) - GENOVA, 03 OTT - I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Pra' in via Branega dalla scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni. Al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Savona. In appoggio stanno giungendo squadre Vvf dalla Spezia e da Alessandria. In ausilio i volontari antiincendio boschivo e un elicottero. Il direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento del canadair. (ANSA).