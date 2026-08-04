(ANSA-AFP) - PORTO GERMENO, 04 AGO - La situazione del devastante incendio a ovest di Atene "è notevolmente migliorata", secondo i vigili del fuoco mobilitati per il quinto giorno consecutivo per domare le fiamme che hanno colpito migliaia di ettari di pinete, macchia mediterranea e terreni agricoli. Un totale di 12 aerei antincendio, 20 elicotteri e 575 vigili del fuoco sono ancora operativi a 60 km da Atene, vicino alla località balneare di Psatha, attualmente il principale focolaio dell'incendio scoppiato venerdì scorso. "La situazione dell'incendio è notevolmente migliorata rispetto ai giorni scorsi, ma ci sono ancora molti focolai sparsi, il che significa che le squadre rimangono sul posto", ha dichiarato Vassilios Vathrakoyannis, responsabile dell'ufficio stampa dei vigili del fuoco. Oltre agli incendi nella zona ovest di Atene, sono stati segnalati circa dieci incendi in tutto il paese, che "sono stati domati", ha proseguito Vathrakoyannis durante una conferenza stampa trasmessa in diretta dall'emittente pubblica ERT News. Nella località balneare di Porto Germeno, situata a 65 km a ovest della capitale e gravemente colpita dalle fiamme nei giorni scorsi, la polizia ha eretto delle barriere per controllare l'accesso all'area, dove sono in corso le valutazioni dei danni. Il rischio di nuovi incendi rimane comunque "molto alto" , anche per via delle alte temperature, classificato al livello quattro su una scala di cinque, ha avvertito la Protezione Civile. (ANSA-AFP).