(ANSA) - LUCCA, 25 SET - Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa, a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. L'intervento è stato in uno stabile in via Bertini all'angolo con via Corsica. Ci sono stati 13 feriti, con varie gravità. Le vittime vivevano insieme nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno. Il cadavere dell'uomo invece era in camera da letto e, secondo prime valutazioni, è morto per inalazioni da fumi, da gas della combustione. In base ai primi rilievi di pompieri e polizia di Stato, potrebbero esserci state cause accidentali nell'innesco del fuoco, ma gli accertamenti sono solo all'inizio. Nell'emergenza i pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. L'incendio ha attaccato un appartamento di una palazzina di tre piani e risulta partito dal pianterreno. Le famiglie ai piani superiori sono fuggite sulle terrazze in attesa dei soccorsi. Invece, i due cadaveri sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti. Il Comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. L'edificio adesso è inagibile. Tra i feriti, una donna è la più grave ed è stata portata in codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa. Nove i feriti ricoverati in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, tre quelli in codice verde. (ANSA).