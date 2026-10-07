(ANSA) - GIULIANOVA, 07 OTT - Un vasto incendio ha minacciato nel pomeriggio il centro abitato di Giulianova paese, in provincia di Teramo. Le fiamme hanno mandato in fumo circa quattro ettari di macchia mediterranea, sviluppandosi pericolosamente a ridosso delle aree residenziali. L'emergenza ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto. L'intenso lavoro da terra ha permesso di circoscrivere progressivamente il fronte del rogo, sbarrando la strada al fuoco prima che potesse raggiungere le case. Fondamentale per il controllo dell'incendio è stato il supporto aereo: un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara ha sorvolato la zona effettuando numerosi sganci d'acqua sui punti più critici. Una volta arginata l'avanzata delle fiamme, le squadre hanno proceduto alle operazioni di bonifica per scongiurare la ripartenza di focolai nascosti. All'intervento hanno collaborato attivamente anche i volontari dell'Antincendio Boschivo (AIB) delle associazioni Gran Sasso d'Italia (sezione di Mosciano Sant'Angelo), ANA di Atri, Nova di Città Sant'Angelo e il Gruppo di Protezione Civile locale di Giulianova. (ANSA).