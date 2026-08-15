(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Per tutta la notte i Vigili del Fuoco hanno mantenuto un costante presidio delle abitazioni situate ai piedi del Monte Goj, sopra Como, garantendo il monitoraggio dei settori maggiormente esposti. Al momento - facco sapere i vigili - non si segnalano particolari criticità. In alcuni punti del perimetro interessato dall'incendio si registrano tuttavia sporadiche ripartenze, costantemente monitorate dal personale presente sul posto. Dalle ore 07:30 di questa mattina è già operativo l'elicottero regionale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con l'effettuazione di lanci sui focolai e sulle ripartenze individuate. Il dispositivo di soccorso rimane potenziato anche con risorse provenienti da fuori provincia. Proseguono le attività di monitoraggio, presidio e bonifica, con particolare attenzione alle zone prossime alle abitazioni. (ANSA).