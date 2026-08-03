(ANSA) - L'AQUILA, 03 AGO - Desta particolare preoccupazione il fronte dell'incendio nel comprensorio aquilano che, dopo aver attraversato il territorio di Lucoli e raggiunto il versante della frazione Roio, nelle ultime ore ha continuato ad avanzare verso i monti di Bagno. Le fiamme, ben visibili dal capoluogo, si sono avvicinate alle aree boscate che dominano l'abitato, mentre resta alta l'attenzione sull'evoluzione del rogo. Per tutta la giornata di ieri sono proseguite le operazioni di spegnimento con mezzi aerei, Vigili del fuoco e squadre della Protezione civile. Le precipitazioni registrate nel pomeriggio sono state brevi e localizzate e non hanno prodotto effetti significativi sull'incendio. Il terreno resta estremamente secco dopo settimane di siccità, mentre il vento ha continuato a condizionare l'andamento del fronte. Sul posto ieri anche il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Scelli. "Siamo riusciti ad attivare addirittura tre Canadair e due elicotteri regionali che stanno sganciando acqua", ha spiegato, riferendo anche del trasferimento in quota dei volontari con gli elicotteri per affiancare da terra l'azione dei mezzi aerei. Scelli ha anche riferito delle preoccupazioni manifestate da alcuni allevatori della zona e dell'attenzione volta a evitare che le fiamme possano raggiungere direttamente i centri abitati. Interventi analoghi sono stati condotti, in sinergia con in Vigili del fuoco, anche nella giornata di sabato "purtroppo poi è cambiato il vento e ha rialimentato le fiamme", ha detto ancora Scelli. Intanto diversi esponenti del centrosinistra hanno criticato la gestione dell'emergenza e i tempi della risposta. "L'incendio tra Lucoli e Roio va avanti da 15 giorni. Dopo il primo intervento, l'impiego dei Canadair è apparso insufficiente e discontinuo, dimostrazione di un incendio che purtroppo è stato sottovalutato", ha affermato il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, replicando in particolare al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e a chi nei giorni scorsi aveva parlato di "situazione sotto controllo". (ANSA).