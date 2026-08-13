(ANSA) - VERBANIA, 13 AGO - I due incendi attivi nel Verbano-Cusio-Ossola, a Piedimulera e a Calasca Castiglione, al momento non sono sotto controllo. La priorità è la protezione delle abitazioni, presidiate dalle squadre a terra pronte a intervenire nel caso in cui le fiamme si dovessero avvicinare a baite o zone abitate. Per contrastare i roghi, si lavora anche dal cielo: oggi in azione ci sono due canadair e due elicotteri. A terra, oltre al personale del comando provinciale, ci sono otto squadre aggiuntive arrivate da altre province del Piemonte e dalla Lombardia, con autobotti e mezzi più piccoli. A Calasca Castiglione, da una prima stima, gli ettari di bosco andati in fumo sono almeno un centinaio. Più difficili le quantificazioni per l'incendio di Piedimulera, che si sta espandendo: sia verso ovest, in direzione di quello attivo a Castiglione, anche se al momento i due roghi restano distanti l'uno dall'altro; sia verso nord, in direzione Pallanzeno, dove nelle scorse ore il fuoco era sceso di quota, avvicinandosi alle case. "I volontari - spiega il sindaco Gianpaolo Blardone - stanno creando dei tagliafuoco a protezione delle abitazioni nella parte sud del paese. Siamo preoccupati, aspettiamo con ansia la pioggia che non arriva". Per invocare le precipitazioni, e chiedere protezione agli operatori, oggi alle 18 nella chiesa del paese si celebra una messa. Purché i rovesci non siano eccessivi: "Se pioverà forte - ricorda il sindaco - rischiamo alluvioni e frane. Già nel 2005 fu un disastro, con danni fin sulla strada provinciale". (ANSA).