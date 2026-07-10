(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Resta alta l'allerta sul territorio piemontese per gli incendi boschivi che stanno impegnando i vigili del fuoco. Lo affermano i Vigili del fuoco. La situazione di maggiore criticità nel Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello: i tre fronti attivi stanno subendo una pericolosa evoluzione a causa delle forti raffiche di vento, che spingono il fronte di fiamma in direzione dei centri abitati di Cuzzago, Premosello e della frazione di Colloro. In volo stanno operando un Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Sempre nel verbanese, a Bannio Anzino il vento ha riattivato dei focolai precedentemente spenti; sul posto squadre a terra sono schierati a protezione ravvicinata di una baita. Migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato posto sotto controllo. (ANSA).