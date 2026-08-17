(ANSA) - MORNESE, 17 AGO - Non c'è pace a Mornese, in provincia di Alessandria. Dopo la dichiarata chiusura della situazione d'emergenza per i due incendi del 2 e 8 agosto nelle zone Pianoni, Seruggia e Lavagnina - dove bruciati 233 ettari di area boschiva - le fiamme sono divampate, in serata, nella zona del Roverno. Lo fa sapere la Protezione civile. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Novi Ligure, intervenuta nell'area boschiva borderline con quelle già interessate dai roghi di inizio mese. (ANSA).