(ANSA) - TORINO, 11 AGO - E' stato esteso all'intero territorio del Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi dichiarato lo scorso 3 agosto scorso, quando erano coinvolti solo i territori delle province di Torino, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Lo ha stabilito oggi una delibera approvata dalla giunta regionale. Il provvedimento si è reso necessario - fa sapere l'amministrazione regionale in una nota - alla luce dell'evoluzione del fenomeno che, a partire dal mese di giugno, ha interessato progressivamente tutte le province piemontesi, richiedendo un impegno diffuso e continuativo del sistema regionale di Protezione civile, del Corpo volontari Aib Piemonte, dei vigili del fuoco e delle altre componenti operative impegnate nelle attività di spegnimento, assistenza alla popolazione e messa in sicurezza del territorio. La delibera aggiorna quindi il perimetro territoriale della dichiarazione di emergenza già in vigore, adeguandolo all'estensione effettiva del fenomeno e consentendo di ricomprendere all'interno dello stesso quadro emergenziale tutti gli incendi boschivi riconducibili alle eccezionali condizioni meteoclimatiche che stanno interessando il Piemonte. "Con questa decisione garantiamo che tutti i territori piemontesi colpiti dagli incendi possano essere trattati all'interno dello stesso quadro emergenziale e con le stesse opportunità di intervento e sostegno", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi. (ANSA).