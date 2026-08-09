(ANSA) - TRIESTE, 09 AGO - Dopo un intensa notte di lavoro, stanno proseguendo le operazioni per lo spegnimento e successiva bonifica degli incendi di vegetazione nel goriziano che da ieri stanno impegnando i Vigili del fuoco. In merito all'incendio di Selz, nel comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), che ieri sera era stato spento ed era in corso una bonifica della zona, nella notte alcuni focolai si sono riattivati, alimentati dal vento. A quel punto è stata impegnata nuovamente una squadra dei Vigili del fuoco, proveniente dal comando di Gorizia. Per quanto riguarda invece l'incendio tra Monfalcone (Gorizia) e San Giovanni di Duino (Trieste) le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte, da terra e dal Canale dei Tavoloni, riuscendo a contenere le fiamme. Oggi stanno operando le squadre AIB (Antincendio boschivo) dei comandi dei Vigili del fuoco di Gorizia e Udine più altre squadre con autobotti autopompe e mezzi fuoristrada dotati di moduli AIB del comando di Gorizia. Le operazioni si stanno concentrando per contenere il fronte di fuoco con squadre a protezione della marina nei pressi del Canale dei Tavoloni e della centrale dal gas del Lisert Monfalcone. Sta operando in zona anche l'elicottero Drago 168 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia e un Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, giunto da Genova, e che ha eseguito alcuni lanci di acqua sul fronte dell'incendio. E' intanto ancora chiusa la Strada statale 14, in entrambi i sensi di marcia tra San Giovanni di Duino (Trieste) e Monfalcone all'altezza del raccordo autostradale. Alle ore 6.30 di oggi i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e una squadra della sede centrale, sulla Strada Vicentina (Napoleonica) a Trieste per un incendio di sterpaglie. I pompieri sono riusciti a confinare l'incendio prima che raggiungesse il costone carico particolarmente impervio, limitando l'area bruciata a circa tremila metri quadrati. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica dell'area incendiata insieme con personale del Corpo Forestale Regionale e dai volontari AIB di Protezione Civile. (ANSA).