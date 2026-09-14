(ANSA) - ROMA, 14 SET - Coyote vs Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del week end in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, appena conclusa. Secondo i dati diffusi da Cinetel e relativi al periodo 10-13 settembre. Il film, un mix di animazione e live action dedicato ai più piccoli e a tutti gli appassionati di Willy in Coyote, nel fine settimana ha incassato 935.695 euro, 2.959.550 nelle due settimane di programmazione. Al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro (57.117.046 euro di incassi dal 16 luglio); terzo Paw Patrol - Missione dinosauri con 713.088 euro in cinque giorni e 1.020.085 euro se si considera l'anteprima della scorsa settimana. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis che la prossima estate suoneranno anche a Roma, secondo indizi social. Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, ha totalizzato in quattro giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. E' la prima delle new entry di questa settimana. In sesta piazza c'è infatti Amori & incantesimi 2 con Nicole Kidman e Sandra Bullock - film più visto negli Stati Uniti - che incassa 340.126 euro. Altra nuova entrata, in ottava poszione, è Mutiny - inverti la rotta, il film d'azione che registra 307.228 euro in quattro giorni di programmazione. Debutta al nono posto The Echo chamber, il nuovo lungometraggio di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli e Alicia Vikander, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che in quattro giorni ha incassato 183.154 euro. Completano la classifica Cinetel, al quinto posto Oceania (Moana) che ha incassato 500.898 euro nel week end e 10.987.912 dal 19 agosto; settimo, regge Spider-Man: Brand new day che in sette settimane di programmazione ha totalizzato 38.222.581 euro, 332.303 solo in questo week end. Al decimo posto si piazza Serpenti, fuori concorso alla Mostra di Venezia, che nel cast vede anche Valeria Golino e Pietro Castellitto: in quattro giorni di programmazione ha incassato 169.263 euro. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana ammonta a 5.504.757,32 euro, +9% rispetto al week end precedente. (ANSA).