(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La versione live action Disney di Oceania diretta da Thomas Kail con Catherine Laga'aia e Dwayne Johnson si conferma, per la seconda settimana, in vetta degli incassi del weekend in Italia secondo la classifica Cinetel. Il film (nelle sale a 10 anni dall'uscita della versione originale animata), ispirato ai miti polinesiani, ha incassato 1.864.191 euro portando il totale a 8.559.253 euro. Stabile al secondo posto Odissea di Christopher Nolan, con 1.338.755 euro nel fine settimana e un totale in sette settimane di 54.432.578 euro. Terza posizione confermata anche per Spider-man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, con 939.985 nel weekend e 36.748.038 euro in cinque settimane. Si inserisce in quarta posizione Harry Potter e la pietra filosofale che torna in sala per una settimana a 25 anni dall'uscita. Il cult movie ha guadagnato 1.069.397 in cinque giorni (774.978 nel weekend). Il post-apocalittico The Dog Stars - Le stelle dopo la fine, diretto da Ridley Scott e interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley, debutta al quinto posto con 668.817 euro in cinque giorni (555.848 nel fine settimana). Perde due posizioni rispetto a una settimana fa ed è sesto il nuovo capitolo della saga horror soprannaturale Insidious - Fuori dall'altrove di Jacob Chase, interpretato da Amelia Eve, Brandon Perea e Lin Shaye con 317.392 euro, per un totale di 1.501.443 euro in due settimane. Seguono tutte new entry: la commedia romantica One Night Only - Quando tutto è possibile, targata Usa e diretta da Will Gluck, debutta al settimo posto con 317.910 in cinque giorni (232.101 nel fine settimana) e precede Tony - Diario di un giovane cuoco, lungometraggio diretto da Matt Johnson incentrato sulla vita dello chef Anthony Bourdain agli albori della sua carriera e raccontata all'interno della sua autobiografia Kitchen Confidential, che ha incassato 109.880 euro. Chiudono la top ten il thriller La Vendetta Perfetta di Derrick Borte con Russell Crowe a 118.717 euro in cinque giorni (87.339 euro nel weekend) e Terminator 2 4K tornato al cinema come evento speciale dal 28 al 30 agosto 2026 per il 35/o anniversario con 77.158 euro. In totale nel fine settimana gli incassi sono stati di 6.962.463 euro, in calo del 24% rispetto ai 9.214.164 euro dello scorso weekend e con un +62,9% rispetto ai 4.274.536 incassati nello stesso periodo lo scorso anno. (ANSA).