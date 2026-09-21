(ANSA) - ROMA, 21 SET - Resident Evil, il reboot della saga horror ispirata ai videogame Capcom e aggiornata con una terribile epidemia, contagia il botteghino italiano debuttando con 1.440.852 euro di incasso e 169.942 spettatori e la media super di 4.176 euro su 345 schermi. Nel segno della nostalgia il bel secondo posto di Cars: Motori ruggenti che festeggia i 20 anni dall'uscita con 834 mila euro e la media di 2.959 euro in 282 sale. Terza piazza per The Invite - Il piacere è tutto nostro, diretto e interpretato da Olivia Wilde affiancata da Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz, che parte con 560mila euro (che arrivano a 716mila totali con le anteprime) e una media di 1.390 euro in 403 cinema. Gli incassi complessivi hanno toccato quota 5.837.633 euro, con 746.754 spettatori e 2.904 schermi con un +6% rispetto al weekend scorso e un +66.19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella top ten ci sono anche al quarto posto Coyote vs Acme, che al terzo weekend mette in cascina altri 504mila euro (-46%) con una media di 1.371 euro in 368 schermi e raggiunge 3.710.195 euro complessivi. Quinta l'Odissea di Christopher Nolan con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya che guardagna altri 482.143 euro (-36%) e tocca a 57.841.128 euro. La media è di 1.728 euro in 279 sale. Sesto posto per Paw Patrol: Missione dinosauri: raggiunge 334mila euro con un calo del 53% e una media di 816 euro in 410 cinema. Il risultato complessivo è di 1.478.383 euro. Settima Oceania Thomas Kail con Catherine Lagaʻaia-Vaiana e Dwayne Johnson-Maui che mette via 214mila euro e una media di 871 euro (il guadagno complessivo è di 11.299.089 euro). Ottavo Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal e Mark Ruffalo, che incassa quasi 155mila euro nel week end arrivando a 38.463.239 euro totali. Nono il sequel di Amori & Incantesimi con Sandra Bullock e Nicole Kidman: 150mila euro nel week end e 619.364 euro di incasso complessivo. Chiude la Top 10 Serpenti di Roberto De Paolis con Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Il film, presentato a Venezia, incassa 143.726 euro (-14%) e sale a un totale di 385.366 euro. (ANSA).