(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Nel 2025 l'Inail registra un avanzo di 1,7 miliardi di euro. Approvato, infatti, il conto consuntivo dell'anno scorso che presenta entrate per 13,6 miliardi di euro e uscite per 11,9 miliardi di euro, anche se la spesa relativa alle 593.473 rendite in vigore al 31 dicembre 2025, alle attività di prevenzione, a quelle di assistenza sanitaria e protesico-riabilitativa ammonta complessivamente a circa 7,1 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati presentati in occasione del Rapporto di fine consiliatura del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inail, documento che sintetizza l'attività svolta nel quadriennio 2022-2026 e delinea le principali prospettive di sviluppo dell'Istituto. (ANSA).