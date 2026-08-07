(ANSA) - BOLOGNA, 07 AGO - Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43, a Bologna, si avvicinano per rendere omaggio a Francesco Guccini. Ancora questa mattina, davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu casa del "Maestro" fino al 2012, continuano ad accumularsi fiori, girasoli, rose e orchidee, e bigliettini d'affetto. "La fiaccolata che hai acceso non si spegnerà mai", "Grazie Guccio, hai accompagnato la mia vita" e "Dio è morto", si legge sulle lettere scritte dai tanti che hanno amato il cantautore modenese. Per ricordarlo, in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento della Cirenaica, per cantare 'Canzone per un'amica', 'Autogrill' e tante altre, con la chitarra in mano. (ANSA).