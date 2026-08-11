(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - Niente tuffi, ombrelloni, movida o star sul palco. Perché ad Allai le vere star sono proprio le stelle. Una sorta di bandiera blu. Non del mare, ma del cielo. Allai, centro di poco più di 300 abitanti dell'Oristanese, è il primo Villaggio delle stelle in Italia. Ha ottenuto la certificazione Starlight, bollino internazionale garanzia di cieli puliti: viene rilasciata dalla Fundación Starlight dell'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, dall'Unesco e dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. E anche il piccolo centro dell'Oristanese si prepara a vivere il fenomeno dell'eclissi di sole previsto per domani sera. Niente inquinamento luminoso, molta attenzione all'ambiente: ad Allai, se si rivolge lo sguardo in alto, di notte, c'è la certezza di assistere a uno spettacolo unico. Per giunta senza pagare il biglietto. Figli delle stelle grazie a un percorso nato quattro anni fa grazie alla collaborazione tra Comune, Planetario Unione sarda e Istituto nazionale di astrofisica di Roma. Un premio guadagnato anche attraverso la sensibilizzazione dei residenti e dei bambini delle elementari e delle medie. L'amministrazione comunale poi ha fatto il suo con un'illuminazione pubblica studiata per non lasciare gli abitanti al buio, ma allo stesso tempo per non "disturbare il cielo". A completare il quadro - perché poi alla fine il risultato è una specie di Cielo stellato di Van Gogh - anche la realizzazione per l'osservazione del cielo con mappe stellari e eventi astronomici. Con l'obiettivo- anche dichiarato- di creare nuovo turismo. Ma senza toccare il cielo. "La Certificazione Starlight costituisce un'opportunità di crescita per il territorio - afferma il sindaco Placido Angelino Pischedda al sito TurismoItaliaNews - favorendo lo sviluppo di iniziative legate all'osservazione astronomica, all'educazione ambientale e alla fruizione consapevole del patrimonio naturale e culturale locale". (ANSA).