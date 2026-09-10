(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Prima campanella ufficiale il 16 settembre in Sardegna. Ma sono tante le scuole che, nonostante il caldo, hanno deciso di sfidare le temperature di quella che è stata definita l'estate più calda degli ultimi settant'anni anticipando l'ingresso a lunedì 14. A Cagliari, in alcuni istituti, la prima campanella è suonata già oggi. Ci sono state anche le inevitabili Pec per chiedere interventi anti afa e climatizzatori. Ma il rimedio sarà sempre quello: finestre e porta dell'aula aperte per fare circolare l'aria. Gli studenti in Sardegna - secondo i dati della Direzione scolastica regionale - quest'anno sono circa 171mila per le scuole statali. A questi vanno aggiunti bambini e ragazzi delle paritarie: qualche migliaio. In campo anche l'esercito di maestri e prof. I docenti sono circa 21mila, di ruolo, posto comune. Più circa 1.500 di potenziamento. E ancora circa 3.800 di ruolo per il sostegno. Per quanto riguarda il personale amministrativo circa 7.000 lavoratori di ruolo tra Daga (uno per scuola), assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e altre figure (assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri, addetti aziendali agraria, ecc.). Le scuole nel 2026/27 saranno 223 e stesso numero di dirigenti scolastici. Le supplenze, tra posti interi e spezzoni, saranno circa 7.000. "L'anno scolastico in Sardegna - spiega all'ANSA il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani - inizierà regolarmente fin dal primo giorno di scuola. Grazie alla sempre crescente e migliorata informatizzazione delle operazioni, sia le assunzioni in ruolo, la mobilità annuale, le conferme su posti di sostegno, le supplenze annuali sono state completate entro il 31 agosto in modo da avere il personale docente ed amministrativo in servizio fin dall'1 settembre. Le istituzioni scolastiche stanno lavorando per completare il quadro degli incarichi di loro competenza entro il 16 settembre, giorno previsto per l'inizio delle lezioni in Sardegna". (ANSA).