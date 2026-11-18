(ANSA) - PAVIA, 18 NOV - E' arrivato pochi minuti fa al Palazzo di Giustizia di Pavia l'avvocato Simone Grassi, che nel 2017 era uno dei legali di Andrea Sempio (accusato nella nuova indagine della Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco). Grassi viene sentito come testimone nell'inchiesta per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire l'archiviazione di Andrea. Entrando in Tribunale, Grassi non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Nel pomeriggio sarà sentito, come testimone, l'ex carabiniere Giuseppe Spoto, che trascrisse le intercettazioni di Sempio e dei suoi familiari: un compito che, secondo gli attuali inquirenti, venne svolto in modo lacunoso. Domani invece verrà ascoltato l'avvocato Massimo Lovati, anche lui ex difensore di Sempio. Grassi, Spoto e Lovati vengono sentiti dalla Procura come testimoni, quindi non indagati. (ANSA).