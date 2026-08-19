(ANSA) - LISBONA, 19 AGO - Il Presidente della Repubblica portoghese, António José Seguro, ha promulgato questo martedì la cosiddetta "legge del burka", che proibisce di circolare negli spazi pubblici con il viso coperto. Il Parlamento portoghese aveva approvato la legge il 17 luglio scorso con i voti favorevoli dei partiti di governo (Psd e Cds), di Iniziativa liberale e di Chega, partito dell'ultradestra autore della prima bozza, poi emendata per evitare rischi di incostituzionalità, soprattutto in materia di libertà religiosa. Nella stesura definitiva, la proibizione si basa su motivi legati più alla sicurezza e all'ordine pubblico che alla religione. "A seguito delle modifiche legislative introdotte, il Presidente della Repubblica ha deciso di promulgare", si legge in una nota emessa dalla Presidenza della Repubblica. Il capo dello Stato argomenta la sua decisione sulla base di sentenze "in linea con essa" emesse dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu), con la quale Seguro "condivide la convinzione" che il volto sia "considerato fondamentale per l'identità e la comunicazione umana, in quanto elemento minimo di riconoscimento reciproco tra concittadini". Inoltre, si legge nella nota, "ammettere che le donne, e solo loro, debbano nascondere l'intero volto implica un'asimmetria incompatibile con i valori di uguaglianza e pari dignità tra uomini e donne, valori che sono alla base delle democrazie europee". (ANSA).