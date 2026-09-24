(ANSA) - TORINO, 24 SET - In Piemonte un presidente di Consiglio comunale su 4 è donna: lo rileva il censimento promosso dall'Anci e dal Coordinamento dei e delle presidenti, che ha analizzato 84 Comuni, fra i quali tutti i 47 sopra i 15mila abitanti, presentato oggi in anteprima. La provincia di Torino concentra 42 dei e delle 84 presidenti censiti. Nel complesso i dati vedono 65 presidenti uomini (767,4%) e 19 donne (22,6%), di cui 9 nel torinese, compreso il capoluogo. Dei Consigli comunali censiti, 2 presidenti donna sono in provincia di Alessandria, 3 in quella di Cuneo, una ciascuno nel biellese e nell'astigiano e 3 nel Verbano. L'età media dei e delle presidenti è 54 anni. "Ci eravamo presi l'impegno di fare questo censimento - sottolinea la presidente del Consiglio comunale di Torino e coordinatrice del coordinamento regionale delle e dei presidenti, Maria Grazia Grippo -, prendendo in considerazione anche quelli che non sono obbligati a eleggere un o una presidente, cioè quelli sotto i 15mila abitanti, ed è un dato importante che siano 37, fra gli 84 censiti, quelli che lo hanno fatto. Quanto al dato anagrafico bisogna cercare di avvicinare di più i giovani alla politica. Anche il dato di genere è distante dall'obiettivo da raggiungere". "Il ruolo che hanno i presidenti e le presidenti dei Consigli comunali - aggiunge il presidente regionale Anci, Davide Gilardino - è strategico, un ruolo di garanzia e garante della vita democratica che merita un'attenzione particolare da parte dei sindaci". L'illustrazione dei dati del censimento, ancora aperto, è stata anche l'occasione per presentare la pagina del sito web di Anci Piemonte dedicata al Coordinamento dei presidenti e delle presidenti dei Consigli comunali. (ANSA).