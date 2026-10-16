(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Non sono entrati a scuola questa mattina per aderire alla giornata di protesta indetta da alcune organizzazioni sindacali e studentesche anche gli studenti del liceo Chateaubriand a Roma che si sono presentati con cartelli davanti al loro istituto per protestare, tra le altre cose, contro l'aumento delle rette scolastiche. In piazza sono scesi anche gli studenti del Français International Jean Giono, la principale scuola francese di Torino ed altri istituti francesi in Europa, riferiscono Joséphine Murchio e Rayan Charles, rappresentanti dell'istituto Chateaubriand a Roma. "Questa nostra era una scuola semi pubblica - raccontano i due ragazzi - per i francesi il costo era ad un prezzo simbolico ma gli aumenti sono stati del 40% in tre anni. Ci sono tagli nel badget che arriva dal ministero degli Esteri francese e noi siamo qui anche per essere solidali con i professori e gli studenti francesi che da un mese sono scesi in piazza". (ANSA).