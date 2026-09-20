(ANSA) - ISCHIA, 20 SET - Questa notte un 39enne di Forio d'Ischia è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo era in moto e si sarebbe scontrato con una ebike proveniente dal senso opposto di marcia. E' successo in via provinciale Panza. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Forio e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Ischia. Il 39enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e lì è morto per le lesioni riportate. Il 21enne in bici è stato portato nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita. Moto sequestrata e salma a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Indagini in corso per chiarire dinamica. Venerdì era morta all'ospedale Cardarelli di Napoli una ragazza di 17 anni. La studentessa, lo scorso 7 settembre, stava attraversando sulle strisce pedonali al Corso Secondigliano, a Napoli, quando è stata travolta da un'auto il cui conducente si è fermato per tentare di prestare soccorso. Dopo 11 giorni di ricovero è deceduta per le gravissime ferite riportate. (ANSA).