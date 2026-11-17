(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Insegnare ai giovani le manovre salvavita, dal massaggio cardiaco alla disostruzione delle vie aeree, per prepararli a intervenire nelle situazioni di emergenza. È l'obiettivo della nuova legge regionale approvata all'unanimità dal Consiglio lombardo, su proposta di Lombardia Ideale, e presentata oggi a Palazzo Pirelli. Il provvedimento prevede corsi gratuiti di primo soccorso rivolti inizialmente a circa 2.500 studenti degli ultimi anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a partire dal prossimo anno scolastico. "La scuola deve dare anche queste competenze straordinarie che aiutano i ragazzi ad affrontare le emergenze quotidiane", ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione Simona Tironi, precisando che i corsi si svolgeranno durante l'orario scolastico, in collaborazione con Areu, e prevederanno il rilascio di un attestato. Stanziati inizialmente 120mila euro per il 2027 e 200mila per il 2028, con la possibilità di incrementare le risorse. "Il nostro obiettivo era formare migliaia di ragazzi a salvare vite", ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino. La legge nasce da un'esperienza personale del consigliere Alessandro Cantoni: "Ho perso mio padre 35 anni fa per un arresto cardiaco e non sono stato in grado di fare nulla perché non avevo formazione". Il provvedimento è dedicato alla memoria del padre Angelo. (ANSA).