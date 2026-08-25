(ANSA) - BERLINO, 25 AGO - L'economia tedesca ha segnato una mini-crescita nel secondo trimestre del 2026 con un +0,3% del Pil rispetto a quello precedente. Un dato leggermente più alto delle attese ferme allo 0,2%. Lo ha reso noto l'ufficio di statistica federale Destatis, che ha divulgato il dato definitivo. L'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania è salito ad agosto per la quarta volta di seguito, segnando 88,8 punti. A luglio si era assestato su un punteggio di 86,7. Lo ha reso noto lo stesso istituto di Monaco. (ANSA).