(ANSA) - SALERNO, 28 GIU - È ricoverato in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli un bimbo di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il piccolo stava attraversando la strada con un adulto, quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che procedeva a forte velocità. L'impatto è stato molto violento. Il bambino, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al Santobono dove è ricoverato in gravi condizioni. I militari sono alla ricerca del conducente dell'auto che, dopo l'investimento, si è allontanato senza prestare soccorso. (ANSA).