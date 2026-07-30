(ANSA) - TRIESTE, 30 LUG - Un incendio è divampato nelle notte in via Errera, nella zona industriale di Trieste, dove hanno preso fuoco diverse ecoballe. Due addetti dell'azienda, che hanno tentato di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono stati assistiti dal personale sanitario per aver inalato i fumi della combustione. I vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Muggia; una squadra, un autobotte e una piattaforma tridimensionale. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche la polizia. (ANSA).