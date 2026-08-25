(ANSA) - MILANO, 25 AGO - È iniziato da circa mezz'ora il consiglio di amministrazione di Banco Bpm chiamato ad esaminare l'offerta di scambio lanciata da Mps sull'istituto milanese. Nella sede della banca, in Piazza Meda, sono stati visti entrare il consigliere delegato, Giuseppe Castagna, il presidente, Massimo Tononi, e il consigliere Domenico Siniscalco, mentre diversi amministratori seguono i lavori in videocollegamento. Nessun commento all'ingresso da parte dei consiglieri presenti. (ANSA).