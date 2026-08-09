(ANSA) - BERLINO, 09 AGO - Caschi in testa e scarpe da ginnastica, ma per il resto completamente nudi, centinaia di persone hanno sfilato oggi in bicicletta per le strade di Berlino, davanti ai monumenti più significativi della città. È la premiere di un'iniziativa chiamata "World Naked Bike Ride", che ha attraversato oggi il cuore della capitale tedesca, fra la sorpresa di berlinesi e turisti. La dimostrazione non ha nulla a che vedere col sesso, hanno spiegato gli organizzatori, parte dei cosiddetti Fkk (Fraiekoerperkultur), esponenti del nudismo tanto praticato soprattutto nell'ex Ddr. I circa 500 naturalisti, secondo i dati che la polizia di Berlino ha fornito all'ANSA, hanno esposto i loro corpi al sole di una domenica che anche alla porta di Brandeburgo ha portato i 30 gradi, per manifestare a favore di valori come libertà, pluralismo, ma anche per la protezione del clima e dell'ambiente. Il tour di oltre 30 chilometri è iniziato a Mauerpark e ha attraversato il quartiere di governo per poi finire a Treptow. (ANSA).