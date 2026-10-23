(ANSA) - PADOVA, 23 OTT - Perquisizioni della Digos e Daspo urbani sono stati effettuati e notificati dalla Questura di Padova nei confronti di 11 giovani, otto dei quali minorenni, che avrebbero pianificato via chat saccheggi in vista di due cortei di protesta previsti per domani. Il Questore Marco Odorisio ha convocato stamani i ragazzi, accompagnati dai genitori, disponendo quattro Avvisi Orali, cinque Daspo fuori contesto per cinque anni, cinque Dacur di cinque anni e 27 Diffide. La Procura dei Minorenni di Venezia procede per istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico e all'odio tra le classi sociali. In particolare, gli agenti hanno intercettato su Instagram una chat in cui si programmavano danneggiamenti e razzie contro pubblici esercizi del centro storico. Nelle chat gli iscritti pianificavano di infiltrarsi nelle manifestazioni, raccomandando di indossare abbigliamento "total black" e "portare fuochi d'artificio, petardi, fumogeni da indirizzare contro gli sbirri". Venivano indicati anche due negozi di calzature del centro storico da saccheggiare. Un profilo Instagram con questi contenuti era seguito da circa 200 persone. Il titolare è un 17enne con precedenti per due rapine e lesioni personali; altri 11 suoi coetanei avevano precedenti simili, alcuni in concorso con lui. Per la maggior parte si tratta di italiani di seconda generazione di origine magrebina, cinque dei quali già destinatari di Dacur e Avviso Orale. Quella in corso è la seconda operazione di tipo preventivo svolta dalla Digos di Padova; una settimana fa, alla vigilia della mobilitazione nazionale degli studenti, erano state effettuate otto perquisizioni a carico di altrettanti minorenni per istigazione a delinquere aggravata: erano stati pianificati disordini con assalti alla Questura e saccheggi di negozi del centro storico; nella stessa giornata altri otto minorenni erano stati convocati in Questura con i genitori, con il Questore che a tutti aveva applicato le Misure di Prevenzione Personali. (ANSA).