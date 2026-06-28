(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 28 GIU - Considerato dalla scienza veterinaria un evento "rarissimo" al Centro Ippico Serristori di Castiglion Fiorentino (Arezzo) sono nati due puledri gemelli. Nei cavalli la probabilità che una gravidanza gemellare si concluda con la sopravvivenza di entrambi i piccoli è stimata intorno all'1%. I due puledri, chiamati Cosimo e Jole, sono stati seguiti nell'ultima fase della gestazione all'Ospedale Veterinario Universitario di Bologna e nei prossimi giorni faranno ritorno al Centro Ippico della Val di Chiana. "Non potevamo avere miglior auspicio per l'inizio della nostra attività", commenta la titolare della struttura, Chiara Locatelli. Il puledro maschio è stato chiamato Cosimo in omaggio al conte Serristori, benefattore che lasciò alla comunità il terreno su cui oggi sorge il centro ippico. Per il presidente dell'Ente Serristori, Marcello Orlandesi, la nascita dei due gemelli rappresenta "una notizia straordinaria" e un segnale importante per il progetto di rilancio della struttura, recentemente riqualificata e destinata a diventare un punto di riferimento per l'equitazione e la valorizzazione del territorio. (ANSA).