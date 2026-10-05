(ANSA) - ROMA, 05 OTT - L'anticiclone che ha portato un lungo periodo di stabilità, sole e temperature sopra la media inizia a cedere. E', infatti, in arrivo una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali sulle regioni tirreniche e una generale flessione termica. Le prime avvisaglie si registreranno già nel pomeriggio di oggi, come sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Le prime avvisaglie di questa variazione - afferma - si manifesteranno con l'insorgenza di rovesci e temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane". Domani il quadro atmosferico si manterrà instabile sui medesimi settori del medio e alto Tirreno, in attesa di un peggioramento più strutturato a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì un sistema frontale di origine atlantica attraverserà la Penisola, interessando in modo diretto gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania. "A causa delle elevate temperature superficiali dei bacini marittimi italiani, ancora superiori ai 25°C l'energia in gioco sarà alta - dichiara Brescia - e potrebbe provocare fenomeni atmosferici a tratti di forte intensità". Le colonnine di mercurio subiranno un calo di tra 5°C e 7°C, riportandosi su livelli più vicini alle medie del periodo. Nel dettaglio: - Lunedì 5. Al Nord: qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: nubi in aumento, peggiora entro sera in Toscana. Al Sud: peggiora in Sardegna con rovesci. - Martedì 6. Al Nord: variabile, possibili rovesci sui monti emiliani e in Liguria. Al Centro: piogge e temporali su Toscana e Lazio. Al Sud: nuvoloso, temporali la sera in Campania. - Mercoledì 7. Al Nord: peggiora al Nordovest. Al Centro: instabilità sulle tirreniche. Meglio altrove. Al Sud: variabile ma nel complesso asciutto. Tendenza: giovedì passaggio del fronte perturbato, weekend più stabile. (ANSA).