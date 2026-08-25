(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Arriva una nuova ondata di calore, non sarà lunghissima ma per parte del Centro-Sud si preannuncia come la più violenta dell'intera stagione. Solo il Nord rimarrà escluso, mantenendo un clima più fresco. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "A circa 1500 metri di altitudine - sottolinea - si registreranno almeno 30°C". I termometri toccheranno punte di 40-41°C al Centro-Sud, con picchi locali in grado di sfiorare addirittura i 43-44°C sul medio versante adriatico, sulle Isole Maggiori e in Calabria. Non andrà meglio di notte: su gran parte del Sud e in molte aree del Centro (come Roma, Pescara e Teramo), le temperature minime non scenderanno mai sotto i 25°C. A peggiorare la situazione una massiccia dose di pulviscolo sahariano che velerà in parte i cieli italiani e spingendosi clamorosamente a nord, fino a coprire i cieli di Svezia e Norvegia. "I giorni peggiori - conclude Tedici - saranno giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29". Nel dettaglio: - Martedì 25. Al Nord: veloce instabilità verso Alpi e Triveneto, migliora presto. Al Centro: temporali irregolari su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: soleggiato e più caldo; temporali in Campania dal pomeriggio. - Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. - Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo. Tendenza: super anticiclone subtropicale al Centro-Sud con oltre 40-41°C, rischio di forti temporali sulle Alpi. (ANSA).