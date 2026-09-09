(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta il territorio regionale e valido dalla mezzanotte alle 18 di domani. Inoltre ha esteso il codice giallo emesso nella giornata di ieri (sempre per lo stesso tipo di rischio) alle zone settentrionali e centrali (con esclusione di quelle meridionali e isole) con validità dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Fenomeni previsti in attenuazione a partire dal tardo pomeriggio sempre di domani. Una perturbazione atlantica in avvicinamento, spiega la Regione, "interesserà domani anche la Toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte della regione. Oggi, mercoledì, prevista instabilità e temporali che dalle zone di nord-ovest si estenderanno, dal pomeriggio, alle altre zone settentrionali e a quelle centrali". La Protezione civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare, si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno inoltre associati a raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini: la Protezione civile raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi, in prossimità di tensostrutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici, e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso. (ANSA).