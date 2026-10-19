(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Piogge diffuse anche abbondanti, temporali locali, vento e calo delle temperature. Domani e mercoledì l'Italia sarà investita da una estesa perturbazione atlantica. Le prime avvisaglie sono riscontrabili già nella giornata di oggi, sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, con "condizioni di spiccata instabilità al Nord-Ovest e fenomeni localmente intensi che interesseranno il Ponente Ligure". Martedì il maltempo colpirà soprattutto le regioni del Nord-Ovest, e in particolare la Liguria e il Piemonte, con piogge continue e abbondanti. "Entro il pomeriggio di mercoledì - afferma Brescia - gli accumuli complessivi potranno superare i 100-150 mm nell'area del Savonese". Non solo: con il progressivo avanzamento del fronte le precipitazioni si estenderanno a quasi tutto il territorio nazionale. Un'attenzione particolare andrà rivolta ai settori tirrenici, Toscana e Lazio in primis. I venti andranno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali: le intense correnti di Libeccio che soffieranno a oltre 40 km/h potranno generare delle mareggiate lungo le coste esposte di Liguria e Toscana con onde alte fino a 3-4 metri. Infine da giovedì, complice il brutto tempo, si assisterà a un calo delle temperature minime di circa 2-4°C. Nel dettaglio: - Lunedì 19. Al Nord: deboli piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: locali piovaschi sulle coste della Toscana, più soleggiato altrove. Al Sud e sulle Isole: instabilità sulle Isole Maggiori e sui versanti ionici. - Martedì 20. Al Nord: piogge intense al Nord-Ovest (oltre 70-90 mm di accumulo in 24 ore). Al Centro: peggiora entro sera su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: temporali in Sardegna, più stabile altrove. - Mercoledì 21. Al Nord: instabile con temporali specie su Levante Ligure e medio/alto Triveneto. Al Centro: rovesci e temporali sulle aree tirreniche, meglio sulle adriatiche. Al Sud: temporali in Campania, instabilità sparsa altrove. Tendenza: nuovo passaggio perturbato, ma molto più debole e rapido atteso tra venerdì 23 e sabato 24. (ANSA).