(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Sono in arrivo due fronti perturbati che porteranno piogge , anche intense, da Nord a Sud. Già dalle prossime ore un primo nucleo instabile in discesa dalla Germania determinerà rovesci anche intensi tra Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con successiva estensione verso la Campania. A partire da domani, un secondo e più esteso sistema perturbato interesserà le regioni settentrionali, i settori tirrenici centrali, interessando a tratti anche la Campania. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che il versante adriatico "risentirà in misura minore delle precipitazioni, risultando parzialmente protetto dalla barriera orografica appenninica". Tra giovedì e venerdì la struttura andrà ulteriormente ad approfondirsi. Giovedì si prevedono precipitazioni abbondanti su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia, mentre venerdì i fenomeni più consistenti saranno concentrati al Nord-Est e sulle regioni meridionali, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Tirreno. L'allontanamento dei sue sistemi è previsto nel finesettimana. La situazione migliorerà a partire dalle regioni centro-settentrionali per poi estendersi al Meridione. (ANSA).