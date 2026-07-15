(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Una lettera di censura, un richiamo per un comportamento non consono, per il video dei vannacciani fatto ieri durante il voto segreto sull'emendamento FdI-Nm-Udc sulle preferenze. E' la decisione presa dal collegio dei questori della Camera che si è riunito oggi. "Abbiamo stigmatizzato con una lettera di censura perché i video in Aula non si possono fare, a maggior ragione perché è il video di un voto", ha spiegato il questore di FdI Paolo Trancassini. Pur rilevando che "studiando i precedenti, è successo altre volte che il voto segreto sia stato palesato". I questori hanno affrontato anche la segnalazione arrivata nella tarda serata di ieri, quando in Aula qualcuno ha affermato di aver sentito il deputato di FnV Domenico Furgiuele pronunciare la parola "Hitler". Circostanza subito smentita dallo stesso deputato di FnV. A tal proposito non sarebbero state trovate prove documentali dell'accaduto, "di fatto non è stato ravvisato", ha aggiunto Trancassini. (ANSA).