(ANSA) - MADRID, 26 SET - Circa 20mila persone, secondo la Delegazione del governo a Madrid, hanno partecipato oggi alla seconda 'Marcia per la dignità', convocata dalla Sociedad Civil Espanola e alla quale hanno aderito il Partito Popolare e Vox, contro la gestione della crisi migratoria a Ceuta e per chiedere le dimissioni del premier Pedro Sanchez e la convocazione di elezioni anticipate. Gli organizzatori hanno invece elevato a 180mila il numero dei partecipanti al corteo, partito alle 10 da Plaza Cibeles, che è sfilato per le vie del centro, attraverso la Gran Via, e si è concluso intorno alle 14 all'Arco de Triunfo, nella zona della Moncloa. Un imponente dispositivo di polizia ha impedito a un gruppo di manifestanti di proseguire verso il Palazzo della Moncloa, sede del governo e residenza del premier. (ANSA).