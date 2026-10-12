(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "Askatasuna è diventata lo spauracchio perfetto, il nemico perfetto". Dana Lauriola, storica attivista dell'ex centro sociale torinese, lo ha detto oggi in Corte d'Appello nel corso del processo dove insieme a 15 compagni è imputata di associazione per delinquere. La donna ne ha parlato per rispondere a una domanda sul contenuto di una intercettazione di alcuni anni fa: "Penso - così ha spiegato il senso della conversazione - che utilizzare lo spauracchio di Askatasuna per depotenziare e sminuire il movimento No Tav sia una strategia molto utilizzata a livello mediatico. E non mi vede d'accordo. Lo pensavo allora e lo penso oggi". Lauriola, ha anche precisato di aver partecipato alle attività del movimento No Tav della Valle di Susa, dove abita, in maniera "più continuativa e consistente". "Per mesi - ha poi sottolineato - sono stata soggetta a intercettazioni telefoniche e tematiche. In casa mia furono piazzate tre cimici. Non ho mai auspicato o evocato violenze o scontri con le forze dell'ordine. Spero che questo abbia un valore". Il maxi processo Askatasuna è terminato, in primo grado, con l'assoluzione degli imputati dall'accusa di associazione per delinquere. (ANSA).