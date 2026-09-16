(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Intendiamo dare corso positivo all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto almeno fino alla sentenza della Cassazione". È quanto fa sapere il presidente di Aigi Nicola Convertino, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, dopo l'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Per il presidente della Confederazione Aepi Mino Dinoi si tratta di "un ulteriore atto di responsabilità da parte nostra, perché comprendiamo che la situazione è difficile". I tempi e le modalità saranno definitive nelle prossime ore. (ANSA).