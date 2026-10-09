La vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel Bergamasco si chiamava Dario Stucchi e abitava con la famiglia a Ornago, in provincia di Monza e Brianza: gestiva con il figlio Simone l'azienda edile di famiglia, da circa un anno impegnata nella costruzione di una villetta, ormai conclusa, a Filago dove stamattina il sessantaduenne si era recato per dei lavori di finitura. Ad assistere al dramma proprio il figlio, che ha subito dato l'allarme. Dai rilievi di Ats Bergamo e carabinieri è emerso che una delle due rampe posizionate per scaricare dal camion il mini escavatore ha ceduto, facendo ribaltare il mezzo e causando il decesso di Stucchi, che era alla guida. La magistratura ha già dato il nulla osta per i funerali. (ANSA).