(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 18 AGO - Un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. E' stato subito soccorso ma è deceduto praticamente sul posto. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione. E' però cauto a causa del cedimento di un pannello di plexiglass. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte del personale dell'Usl. Sul posto anche i carabinieri. In segno di lutto il Comune di Deruta ha annullato un concerto in programma in serata. (ANSA).