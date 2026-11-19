(ANSA) - SAVONA, 19 NOV - La squadra mobile della Questura di Savona ha dato esecuzione su delega della locale Procura a un decreto di sequestro preventivo dell'importo di oltre 131mila euro presunti profitto dei reati di truffa in danno della Provincia di Savona nei confronti di un imprenditore edile indagato per inadempimento e frode nelle pubbliche forniture. Sono state inoltre eseguite quattro perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo in concorso dell'attività illecita. È stata altresì eseguita una perquisizione informatica sul server della Provincia di Savona alla ricerca di ulteriori prove. Secondo l'accusa l'imprenditore non avrebbe realizzato in modo conforme a quanto pattuito diversi lavori pubblici appaltati dalla Provincia di Savona pur avendo ottenendo certificati di regolare esecuzione. Inoltre alcuni pubblici ufficiali e professionisti coinvolti nell'esecuzione dei lavori appaltati, non avrebbero adempiuto correttamente agli obblighi di controllo attestando la regolarità delle opere. L'operazione è un filone della precedente attività investigativa della polizia di Savona nell'ambito della quale un funzionario pubblico è stato di recente licenziato dopo aver patteggiato una pena di 3 anni per i reati di corruzione, turbativa d'asta e falso. (ANSA).