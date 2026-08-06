(ANSA) - CAGLIARI, 06 AGO - Organizzavano da Cagliari i viaggi della speranza per far arrivare in Sardegna centinaia di migranti. Utilizzando gommoni ad alte prestazioni hanno fatto arrivare nell'isola almeno 60 persone, quasi tutte algerine, nel corso dei cinque viaggi ricostruiti dettagliatamente dal personale della Squadra mobile di Cagliari che ha messo fine alla loro attività. In manette sono finiti otto algerini, tra i 25 anni e 39 anni. I provvedimenti di fermo per 11 persone sono stati disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Altri tre uomini si trovano all'estero. Per tutti l'accusa è associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Le indagini, condotte dal Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia e dalla Squadra Mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Davide Carboni, sono partite a febbraio dopo che alcuni migranti sbarcati irregolarmente in Italia erano stati bloccati a Olbia e trovati in possesso dei modelli attestanti la richiesta di protezione internazionale, i cosiddetti modelli C3 fasulli. I documenti erano stati falsificati con l'uso di documenti autentici e con la sostituzione delle fotografie identificative. Approfondendo gli accertamenti gli investigatori hanno individuato tutti i componenti dell'organizzazione criminale transnazionale specializzata nell'immigrazione clandestina. (ANSA).