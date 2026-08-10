TREVISO. La polizia postale ha arrestato nel Trevigiano un uomo di 57 anni per detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Lo scrive la Tribuna di Treviso, rilevando che si tratta del primo caso di immagini di abusi su minori prodotte con l'intelligenza artificiale nella Marca trevigiana. Nel corso di una perquisizione gli agenti hanno sequestrato due computer con oltre 300 file pedopornografici, custoditi in cartelle protette da password.

Alcune immagini, secondo gli investigatori, erano state prodotte dallo stesso indagato con l'intelligenza artificiale pochi giorni prima. L'indagine è coordinata dalla Procura di Venezia, competente sui reati informatici. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha precedenti specifici per reati sessuali su minori e per droga: nel 2018 era stato arrestato con otto chili di cocaina. Sull'arresto ha pesato anche la recidiva.