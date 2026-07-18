(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Tre giovani turisti di nazionalità pakistana, residenti a Milano, sono stati sorpresi e denunciati dalla Polizia Locale per aver imbrattato il Ponte di Rialto, a Venezia, con vernice spray verde e rosa. Il Comune chiederà il risarcimento dei danni, compreso quello arrecato all'immagine della città. I vigili si sono attivati intorno alle 4.40 di oggi dopo la segnalazione di vari cittadini e hanno intercettato 5 persone ai piedi di Rialto, portandoli poi al comando. Erano arrivati a Venezia per festeggiare il compleanno di uno di loro. Dalle verifiche e dall'esame delle immagini è emerso che tre del gruppo, di 20, 21, 22 avevano compiuto lo scempio al ponte e pertanto sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. "Danneggiare uno dei simboli di Venezia nel mondo - ha detto la vicesindaco con delega alla Sicurezza urbana, Francesca Zaccariotto - è un comportamento gravissimo e intollerabile, che dimostra una profonda mancanza di rispetto e sensibilità verso la nostra città. Su episodi di questo tipo e, più in generale, sui comportamenti che compromettono il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, la nostra linea sarà di assoluta fermezza. Chi viene a Venezia con l'intenzione di imbrattarla - ha aggiunto - deve sapere che sarà individuato e denunciato". (ANSA).