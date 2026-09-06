(ANSA) - ROMA, 06 SET - E' "opportuno che l'Italia adotti l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative" con "l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative, in Italia, c'è già" ma "chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative". Lo afferma ad Avvenire mons. Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto. "Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio" ma "l'obbligo in capo allo Stato di prendersi cura, e anche di rispettare la volontà del singolo di non ricevere trattamenti". (ANSA).